Stoltenberg plant feste Rüstungs-Investitionsquote

Zusätzlich will Stoltenberg eine neue Formel einführen, die eine feste Rüstungs-Investitionsquote für alle Partner festlegt, die sich wie das Zwei-Prozent-Ziel am jeweiligen Bruttoinlandsprodukt orientieren soll. Dies soll verhindern, dass einzelne Partner wie zum Beispiel Griechenland zwar einen hohen Verteidigungsetat an die Nato melden aber nur wenig ihres Budgets für Investitionen in neue Waffensysteme oder Munition investieren.

Auch die Bundeswehr gibt aktuell nur etwa 10 Prozent ihres Etats für solche Rüstungsinvestitionen aus, auch hierzulande fließt der Großteil der rund 50 Milliarden Euro für Personalkosten ab.