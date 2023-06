Bundeskanzler Olaf Scholz hatte Litauen im Juni 2022 eine deutsche Kampfbrigade zum Schutz vor Russland zugesagt. Schon damals war es zu unterschiedlichen Interpretationen gekommen, was das Versprechen beinhaltete. In Berlin ging man von Anfang an davon aus, dass die Brigade nur einen Kommandostab fest in Litauen stationiert und die eigentliche Brigade lediglich für Übungen dorthin verlegt. In Litauen indes ging man seit dem Versprechen von Scholz von einer dauerhaften Stationierung der Bundeswehr samt Gerät aus. Vor dem Nato-Gipfel in Vilnius Mitte Juli könnte Pistorius’ Ankündigung der Versuch sein, die Wogen zu glätten.