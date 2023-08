Nach Festnahme in Koblenz Pistorius will Spionageabwehr weiter ausbauen

Ermittler des Bundeskriminalamtes hatten am Mittwoch einen Mitarbeiter der Koblenzer Bundeswehr-Beschaffungsbehörde (BAAINBw) festgenommen. Der Beschuldigte ist Anfang 50 und Offizier im Range eines Hauptmanns.

Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, soll sich der Beschuldigte von Mai 2023 an »aus eigenem Antrieb« mehrfach an das russische Generalkonsulat in Bonn und die russische Botschaft in Berlin gewandt und eine Zusammenarbeit angeboten haben. Dabei habe er Informationen aus seiner beruflichen Tätigkeit übermittelt – »zwecks Weiterleitung an einen russischen Nachrichtendienst«.