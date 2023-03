Krieg, Zeitenwende, Wehretat Was Boris Pistorius als Verteidigungsminister jetzt anders macht

Vor sechs Wochen hat Boris Pistorius als Verteidigungsminister übernommen. In Zeiten von Krieg und Zeitenwende eines der schwierigsten Ämter in Deutschland. Sein Start war gelungen. Die wirklichen Gradmesser warten noch auf ihn. Wie geht er es an?