Der Minister beließ es in Indien bei der heiklen Frage der Rüstungsdeals nicht nur bei Worten. Zu seinem Gespräch beim Verteidigungsminister nahm er den Chef von Thyssen-Krupp Maritime Systems (TKMS) mit. Der Konzern bewirbt sich seit 2008 um einen Großauftrag für sechs konventionelle U-Boote, die Indien gern in Kooperation mit der deutschen Rüstungsschmiede im eigenen Land fertigen will.

U-Boot-Deal als Leuchtturmprojekt

Am Mittwoch soll für den Deal über sechs Milliarden Euro mit den indischen Partnern eine erste konkrete Absichtserklärung zeichnen. Pistorius machte klar, dass er das Geschäft politisch unterstützt. Wörtlich sprach er von einem »Leuchtturmprojekt«, dem offenkundig noch weitere folgen sollen.

Interesse an deutscher Rüstungstechnik hat Indien sicherlich. Und Berlin stimmte in der Vergangenheit einzelnen Exporten zu, beispielsweise von U-Booten. Allerdings muss Indien derzeit für ein dringend nötiges Modernisierungsprogramm neue Anträge stellen.

Sollte sich Deutschland zu einer neuen Linie gegenüber Indien durchringen, würden für die Rüstungsindustrie weitere lukrative Aufträge locken. Pistorius kündigte in Neu-Delhi zudem an, die Marine werde 2024 an einem gemeinsamen Seemanöver mit Indien teilnehmen und zum Hafenbesuch in Goa anlegen. Und damit nicht genug: Pistorius regte an, dass auch die anderen Teilstreitkräfte ihre Kooperation mit Indien verstärken sollten.