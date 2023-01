Boris Pistorius wird neuer Verteidigungsminister

Wegen seiner direkten Ansprache galt Pistorius in Niedersachsen als einer der populärsten Minister. Unter den SPD-Innenministern war er zudem in den vergangenen Jahren der wahrnehmbarste, gut vernetzt mit den Sicherheitsbehörden, versiert in der Flüchtlingspolitik, durchaus auch konfrontativ gegenüber den Kollegen von der Union. Er setzte mehrfach populäre innenpolitische Akzente, ob im Kampf gegen die Hooligans, in der Debatte über islamistische Gefährder oder in Fragen von Abschiebungen.