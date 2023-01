Die Urteile sind rechtskräftig. Der Untersuchungsausschuss prüft ein mögliches Versagen der Sicherheitsbehörden.

Rhein: Kannte Abschlussbericht zu NSU-Akten nicht

In dem Ausschuss geht es auch um etwaige Bezüge zur rechtsextremen Terrorzelle NSU. Rhein sagte dazu aus, dass ihm der Inhalt des Abschlussberichts zu einer Prüfung von NSU-Akten des hessischen Verfassungsschutzes erst durch eine ZDF-Veröffentlichung bekannt geworden seien. Er sei »erstaunt« gewesen, als der Bericht in aller Breite plötzlich in der Öffentlichkeit gewesen sei, so der hessische Regierungschef. Er habe den Bericht einst als Innenminister in Auftrag gegeben. Als das Papier fertig gewesen sei, sei er jedoch hessischer Wissenschaftsminister gewesen und habe das Ergebnis nicht mehr erhalten, so Rhein.