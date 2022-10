Bosnien-Herzegowina kann hoffen, wie die Ukraine und Moldau bald in den Kreis der EU-Beitrittskandidaten aufgenommen zu werden. Die EU-Kommission hat den Staats- und Regierungschefs am Mittwoch vorgeschlagen, den Balkanstaat demnächst zum EU-Beitrittskandidaten zu erklären. Das teilte EU-Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi via Twitter mit. Ende Juni hatte die EU in einem Signal an Moskau der Ukraine und der Republik Moldau den Kandidatenstatus zuerkannt.