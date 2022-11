Boykott der Fußball-WM Ablasshandel auf Kreisliganiveau

In der wachsenden Aufmerksamkeit vor dem ersten Anstoß ist die Kritik in der Sache weiterhin berechtigt, wiewohl der Zeitpunkt eine Frechheit an aufgeblasenem Gratismut. Vor allem linksdeutsche Politmoralisten werfen sich sicherheitshalber mal wieder hinter den Zug, und zugleich ist man stolz auf eigene, vorauseilende Übellaunigkeit am Vorabend solcher Massenereignisse. Man erinnere sich an das Cover des SPIEGEL zur WM 2014 in Brasilien, (das ich leider nicht verhindern konnte): »Tod und Spiele« stand da, mit der Optik eines kometengleich verglühenden WM-Balles im Anflug auf Rio de Janeiro. Die Hälfte an publizistischer Moralanzeige hätte es damals auch getan. Am Ende kam Mario Götze in einer einzigen fließenden Bewegung, und die Nationalmannschaft wurde in einem episch rauschenden Fest schließlich Weltmeister.