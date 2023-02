Doch worin genau Jula Schmidts Fehlverhalten bestanden haben soll, bleibt vage. Der RBB berichtet , Grund sei kein Skandal à la Goetjes, sondern eher ein »handfester Streit« über Kandidatinnen und Strategien für den Landtagswahlkampf 2024.

Co-Chefin Pichl sagte der Nachrichtenagentur dpa: »Wir haben in den letzten Wochen und Monaten immer mehr den Eindruck gehabt, dass Julia vor allem in eigener Sache unterwegs ist und nicht in Sachen des Landesverbandes.« Schmidt äußerte sich nicht zu diesen Vorwürfen.