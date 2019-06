Brandenburgs CDU geht mit ihrem Landeschef Ingo Senftleben als Spitzenkandidat in die Landtagswahl am 1. September. Nach Angaben der Partei erhielt er am Samstag bei einem Parteitag in Potsdam 73,2 Prozent der Stimmen.

Zuvor hatte Senftleben die Delegierten mit einer kämpferischen Rede auf einen Sieg bei der Landtagswahl eingeschworen: "Ich habe Bock auf Brandenburg, und ich habe Bock auf unsere Mannschaft." Als Schwerpunkte seines Wahlkampfs nannte er unter anderem Familienpolitik sowie die Einstellung von mehr Polizisten und Lehrern.

Senftleben machte deutlich, dass er den amtierenden Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) ablösen wolle. Dieser hatte 2013 das Amt vom zurückgetretenen Regierungschef Matthias Platzeck übernommen und wurde darin bei der Landtagswahl 2014 bestätigt. Woidke regiert mit den Linken zusammen - ein Bündnis, das nach jüngsten Umfragen bei der Landtagswahl am 1. September auf keine Mehrheit kommt.

Darauf setzt jetzt auch Senftleben, der schon als CDU-Landeschef mögliche Bündnisse sondierte. Allerdings bekam er bereits von den Linken eine Gesprächsabsage, weil er gleichzeitig auch mit der AfD reden wollte.