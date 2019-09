Wahlen in Brandenburg und Sachsen Woidke rettet der SPD den Abend

Zu feiern gibt es im Willy-Brandt-Haus bei Wahlen schon länger nichts mehr. Und so verzichtet die SPD wie schon nach den Wahlen in Bayern und Hessen auch an diesem Sonntagabend auf eine Party in der Parteizentrale. Um 18.35 Uhr treten die drei Interimsvorsitzenden auf die Bühne, bedanken sich bei den Wahlkämpfern in Sachsen und Brandenburg, sprechen über "gemischte Gefühle" und preisen die Geschlossenheit der Partei.

Gerade mal fünf Minuten dauert der Auftritt von Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel. Keine Fragen, bitte. Außer den Journalisten sind nur ein paar Mitarbeiter gekommen. Gegen 19 Uhr leert sich das Atrium des Willy-Brandt-Hauses.

Die SPD-Party steigt an diesem Abend 30 Kilometer entfernt in Potsdam. Die Sozialdemokraten feiern in der vierten Etage des Bildungsforums. Der Saal ist voll, die Stimmung fröhlich. Gegen 18.15 Uhr betritt der Mann des Abends die Bühne. Dietmar Woidke, alter und wohl auch neuer Ministerpräsident, spricht von einem "sehr guten Ergebnis". Vizekanzler Olaf Scholz, der neuer SPD-Chef werden will und in Potsdam mitfeiert, ergänzt später, die Partei habe gezeigt: "Wir können Wahlen gewinnen."

Obwohl Woidke das schlechteste Ergebnis aller Zeiten für die Sozialdemokraten in Brandenburg geholt hat und die Partei mehr als fünf Prozentpunkte verliert, kann man das tatsächlich so sehen. Die SPD ist jedenfalls nicht wie zuletzt der große Verlierer.

Der Hintergrund: In den Umfragen lag die SPD in Brandenburg lange hinter der AfD. Anfang August sah es sogar so aus, als könnten die Genossen auch noch von der CDU überholt werden. Im Endspurt legte Woidkes Partei dann deutlich zu und wurde klar stärkste Kraft. Für Rot-Rot-Grün dürfte es ebenfalls reichen - auch wenn die Mehrheitsverhältnisse knapp sind.

Woidke hat trotz der Lage der SPD gewonnen

In der SPD ist die Erleichterung am Sonntag groß. Und das trotz des extrem schwachen Abschneidens in Sachsen und der massiven Zugewinne der AfD. Das Worst-Case-Szenario ist ausgeblieben, Woidke hat den Genossen den Abend gerettet.

Der Anteil der Bundespartei an seinem Sieg war aber nicht besonders groß. Die SPD gibt in diesen Wochen kein gutes Bild ab. Zu unsicher ist die Führungsfrage, zu ungeklärt das Verhältnis der Partei zur Großen Koalition.

Und so räumt Schäfer-Gümbel eine Mitverantwortung an den Stimmenverlusten ein. "Dass wir aus der Bundesspitze keinen Rückenwind gegeben haben und geben konnten, wissen alle Beteiligten", sagte er im ZDF. Auch Generalsekretär Lars Klingbeil gibt zu, die Parteispitze habe es den Wahlkämpfern nicht leicht gemacht. Er wisse um die Verantwortung der Bundespartei, so Klingbeil in der ARD.

Landtagswahl Brandenburg 2019 ARD | ZDF Hochrechnung ARD, 21.52 Uhr Zweitstimmenergebnis Anteile in Prozent SPD 26 -5,9 CDU 15,6 -7,4 Die Linke 10,8 -7,8 AfD 23,5 +11,3 Grüne 10,8 +4,6 BVB / Freie Wähler 5,1 +2,4 FDP 4,3 +2,8 Sonstige 3,9 ±0 Sitzverteilung Insgesamt: 88 Mehrheit: 45 Sitze 10 25 10 5 15 23 Die Linke (10) SPD (25) Grüne (10) BVB / Freie Wähler (5) CDU (15) AfD (23) Quelle: ARD / Infratest Dimap Hochrechnung ZDF, 21.54 Uhr Zweitstimmenergebnis Anteile in Prozent SPD 26,2 -5,7 CDU 15,6 -7,4 Die Linke 10,7 -7,9 AfD 23,5 +11,3 Grüne 10,8 +4,6 BVB / Freie Wähler 5 +2,3 FDP 4,1 +2,6 Sonstige 4,1 +0,2 Sitzverteilung Insgesamt: 88 Mehrheit: 45 Sitze 10 25 10 5 15 23 Die Linke (10) SPD (25) Grüne (10) BVB / Freie Wähler (5) CDU (15) AfD (23) Quelle: ZDF / Forschungsgruppe Wahlen Ergebnisse im Detail

Woidke hat die Wahl trotz der Lage der Partei gewonnen. Wie in Sachsen ging es am Ende um die Polarisierung zwischen AfD und Ministerpräsident. Dabei dürften die Genossen in Brandenburg wohl auch von ein paar taktischen Stimmen aus dem Lager von Grünen und Linkspartei profitiert haben.

Vielen Wählern wird es an diesem Sonntag darum gegangen sein, die AfD als stärkste Kraft zu verhindern. Das ist in beiden Ländern gelungen, und in Brandenburg hat die SPD von dieser Stimmung profitiert.

"Wir sind der coolste Landesverband"

Bitter ist zweifellos das Ergebnis in Sachsen. Weniger als acht Prozent: Es ist das historisch schlechteste Wahlergebnis einer Landes-SPD. Spitzenkandidat Martin Dulig spricht seiner Partei dennoch Mut zu: "Wir haben das schlechteste Wahlergebnis, sind aber der coolste Landesverband", sagte er in Dresden. Die SPD dürfe wegen des schlechten Abschneidens "traurig" sein. Anlass zur Zuversicht gebe aber, dass die AfD nicht noch stärker geworden sei. Und weiter mitregieren dürfte Duligs SPD in Sachsen auch.

Landtagswahl Sachsen 2019 ARD | ZDF Hochrechnung ARD, 21.52 Uhr Listenstimmenergebnis Anteile in Prozent CDU 32,8 -6,6 Die Linke 10,2 -8,7 SPD 7,6 -4,8 AfD 27,8 +18 Grüne 8,2 +2,5 FDP 4,4 +0,6 Freie Wähler 3,3 +1,7 Sitzverteilung Insgesamt: 114 Mehrheit: 58 Sitze 14 10 11 46 33 Die Linke (14) SPD (10) Grüne (11) CDU (46) AfD (33) Quelle: ARD / Infratest Dimap Hochrechnung ZDF, 21.52 Uhr Listenstimmenergebnis Anteile in Prozent CDU 32,2 -7,2 Die Linke 10,3 -8,6 SPD 7,7 -4,7 AfD 27,7 +17,9 Grüne 8,5 +2,8 FDP 4,5 +0,7 Freie Wähler 3,3 +1,7 Sitzverteilung Insgesamt: 120 Mehrheit: 61 Sitze 14 10 12 45 39 Die Linke (14) SPD (10) Grüne (12) CDU (45) AfD (39) Quelle: ZDF / Forschungsgruppe Wahlen Ergebnisse im Detail

In der Bundespartei dürfte sich der Blick nun schnell wieder auf das Kandidatenrennen um den Vorsitz richten. Am Montag gibt der Wahlvorstand das Feld der Kandidaten bekannt, voraussichtlich haben acht Teams die Nominierungshürde genommen. Ab Mittwoch beginnen dann die Regionalkonferenzen.

Immerhin, so die erleichterte Stimmung im Willy-Brandt-Haus, startet die Partei nun nicht in tiefer Depression in ihre Castingtour.