Co-Kandidatin um SPD-Vorsitz Geywitz verliert Direktmandat an Grünen-Kandidatin

Die Grünen haben bei den Landtagwahlen in Brandenburg zugelegt. Nun gibt es Hochrechnungen zufolge auch das erste Direktmandat für die Partei in Ostdeutschland. Marie Schäffer hat den Wahlkreis Potsdam I gewonnen. Mit nur 144 Stimmen hat sie die bisherige Mandatsinhaberin Klara Geywitz überholt. Die SPD-Direktkandidatin bewirbt sich gemeinsam mit Finanzminister Olaf Scholz um den Bundesvorsitz der SPD.

Schäffer holte 27 Prozent der Stimmen, Geywitz kam auf 26,7 Prozent. Geywitz gratulierte Schäffer auf Twitter. "Es war ein spannender Wahlkampf", schrieb sie.

Ich gratuliere @MarieSchaeff herzlich zum Wahlsieg. Es war ein spannender Wahlkampf. — Klara Geywitz (@klara_geywitz) September 1, 2019

Woidke und Kretschmer holen Direktmadate

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat das Direktmandat in seinem Wahlkreis hingegen gewonnen. 36,2 Prozent der Erststimmen in Spree-Neiße I entfielen auf den SPD-Politiker. 2014 hatte er noch 49,5 Prozent der Stimmen auf sich vereinen können. Mit nur wenigen Prozentpunkten Abstand folgte ihm bei der Wahl der AfD-Kandidat Steffen Kubitzki mit 32,4 Prozent.

Die SPD hat in Brandenburg deutliche Verluste einstecken müssen. Dennoch bleibt die Partei von Woidke vor der AfD stärkste Kraft (alle Ergebnisse finden Sie hier).

Auch in Sachsen wurde ein neues Landesparlament gewählt. Ministerpräsident Michael Kretschmer konnte ebenso wie sein brandenburgischer Amtskollege das Direktmandat in seinem Wahlkreis gewinnen.

Kretschmer setzte sich mit 45,8 Prozent der Stimmen vor dem AfD-Bewerber Sebastian Wippel (37,9 Prozent) durch. Der Wahlkreis galt als hart umkämpft. Bei den Zweitstimmen lag die AfD mit 37,9 Prozent vor der CDU mit 35,2 Prozent.

AfD-Politiker Wippel war in diesem Jahr bereits als AfD-Kandidat zur Oberbürgermeisterwahl in Görlitz angetreten, war aber ebenfalls unterlegen. Bei der Bundestagswahl 2017 hatte Kretschmer sein Direktmandat in Görlitz an den AfD-Kandidaten Tino Chrupalla verloren.