Landtagswahl SPD in Brandenburg stärkste Partei - die Ergebnisse im Einzelnen

Bei den Landtagswahlen in Brandenburg haben sich SPD und AfD ein enges Rennen geliefert. Ersten Hochrechnungen zufolge bleiben die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Dietmar Woidke mit 27 Prozent stärkste Kraft.

Die AfD kommt demnach auf 23,1 Prozent. Auch die Grünen gehören zu den Gewinnern. Sie holten laut Hochrechnungen ihr bislang bestes Ergebnis in Brandenburg mit 10,5 Prozent, blieben aber hinter den Erwartungen zurück. Wie die SPD erzielten auch die CDU und die Linkspartei ihre bislang schlechtesten Ergebnisse bei brandenburgischen Landtagswahlen.

Die CDU kam laut ARD-Hochrechnung auf 15,7 Prozent. Die seit 2009 mit der SPD regierende Linkspartei erreichte nur noch 10,6 Prozent. Die FDP, die bislang nicht im Landtag vertreten war, muss laut ARD mit 4,7 Prozent um den Einzug bangen. Die Freien Wähler (BVB/FW) lagen in der Hochrechnung bei 5,0 Prozent.

Im Landtag kommt die SPD der Hochrechnung zufolge auf 26 Sitze. Die AfD als zweitstärkste Partei erreichte 22 Mandate. Die CDU kommt demnach auf 15 Mandate. Linke und Grüne erhalten jeweils 10 Sitze.

Landtagswahl Brandenburg 2019 ARD | ZDF Hochrechnung ARD, 18.57 Uhr Zweitstimmenergebnis Anteile in Prozent SPD 27 -4,9 CDU 15,7 -7,3 Die Linke 10,6 -8 AfD 23,1 +10,9 Grüne 10,5 +4,3 BVB / Freie Wähler 5 +2,3 FDP 4,7 +3,2 Sonstige 3,4 -0,5 Sitzverteilung Insgesamt: 88 Mehrheit: 45 Sitze 10 26 10 5 15 22 Die Linke (10) SPD (26) Grüne (10) BVB / Freie Wähler (5) CDU (15) AfD (22) Quelle: ARD / Infratest Dimap Hochrechnung ZDF, 19.03 Uhr Zweitstimmenergebnis Anteile in Prozent SPD 26,6 -5,3 CDU 15,4 -7,6 Die Linke 10,4 -8,2 AfD 24,5 +12,3 Grüne 9,5 +3,3 BVB / Freie Wähler 5 +2,3 FDP 4,4 +2,9 Sonstige 4,2 +0,3 Sitzverteilung Insgesamt: 88 Mehrheit: 45 Sitze 10 25 10 5 15 23 Die Linke (10) SPD (25) Grüne (10) BVB / Freie Wähler (5) CDU (15) AfD (23) Quelle: ZDF / Forschungsgruppe Wahlen Ergebnisse im Detail

"Mir war es wichtig, dass Brandenburg in guten Händen bleibt", sagte Ministerpräsident Woidke in der ARD. . "Ich bin erstmals froh, dass das Gesicht Brandenburgs auch in Zukunft ein freundliches bleiben wird." Woidke nannte es eine große Herausforderung, nun eine stabile Regierung zu bilden.

Rot-Rote Koalition hat Mehrheit verloren

Damit hat der Hochrechnung zufolge die bisherige rot-rote Landesregierung ihre Mehrheit im Landtag klar verloren. Ein Dreierbündnis aus SPD, Linken und Grünen könnte auf eine Mehrheit kommen.

Ein Bündnis mit der AfD haben die anderen Parteien bereits vor den Wahlen ausgeschlossen. "Es wird keine Politik um uns herum mehr möglich sein", sagte der AfD-Spitzenkandidat in Brandenburg, Andreas Kalbitz. Die AfD sei "gekommen, um zu bleiben".

CDU-Spitzenkandidat Ingo Senftleben hat die Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl eingeräumt. "Wir haben unser Wahlziel, stärkste Partei zu werden, nicht erreicht", sagte er. Die CDU habe "den Wählern ein Angebot gemacht", aber "nicht genug Vertrauen dafür gewinnen können". "Ich verstehe, dass viele davon enttäuscht sind - ich bin auch enttäuscht", so Senftleben weiter.

Rund 2,1 Millionen Brandenburger waren zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Wahlbeteiligung war deutlich höher als bei den Wahlen 2014. Laut ARD gaben 59 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab - mehr als 11 Prozent mehr als vor fünf Jahren.

Am Sonntag ist auch in Sachsen ein neuer Landtag gewählt worden.