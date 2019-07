SPD-Politiker Bovenschulte soll Regierungschef in Bremen werden

Am Montag hatte Bremens Regierungschef Carsten Sieling bekanntgegeben, dass er keine zweite Amtszeit antreten wolle. Nun hat sich der SPD-Landesvorstand auf Andreas Bovenschulte als dessen Nachfolger geeinigt und eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen. Darüber muss am Samstag noch beim SPD-Landesparteitag abgestimmt werden.

Die SPD in Bremen hatte bei der Bürgerschaftswahl am 26. Mai ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren, stärkste Kraft wurde die CDU. Zuvor war die SPD in der Hansestadt immer die stärkste politische Kraft.

Vermutlich wird in Bremen in den nächsten vier Jahren nun eine rot-grün-rote Koalition regieren. SPD, Grüne und Linke hatten sich auf einen Koalitionsvertrag verständigt, der diese Woche aber noch auf drei Parteitagen gebilligt werden muss. Der Parteitag der Linken ist am Donnerstag, SPD und Grüne kommen jeweils am Samstag zusammen. Bei den Linken steht zudem noch ein Mitgliederentscheid an, dessen Ergebnis erst am 22. Juli vorliegen soll.

Sollte die rot-grün-rote Regierung wie geplant zustande kommen, wäre es die erste Koalition der drei Parteien in einem westdeutschen Bundesland.