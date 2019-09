Bamf-Affäre Angeklagten Anwälten droht Berufsverbot

Die Bremer Staatsanwaltschaft hat beim Landgericht ein vorläufiges Berufsverbot gegen die in der Bamf-Affäre angeklagten Rechtsanwälte Irfan C. und Cahit T. beantragt. Den Beschuldigten werde eine "Vielzahl von Aufenthalts-, Asyl- und Urkundendelikten" vorgeworfen, heißt es in der fünfseitigen Begründung, die dem SPIEGEL vorliegt.

Sie hätten zusammen mit einem Amtsträger über einen langen Zeitraum "kollusiv" zusammengewirkt, "routinemäßig Falschangaben gemacht und regelmäßig Unterschriften von Mandanten gefälscht", heißt es. Derartige Pflichtverletzungen seien auch in Zukunft zu erwarten.

Rechtsanwalt Henning Sonnenberg, der Irfan C. vertritt, kritisiert den Antrag als "willkürlich". Seinem Mandanten sei nichts vorzuwerfen. Sonnenberg: "Noch vor einem Gerichtsverfahren soll die Existenz meines Mandanten vernichtet werden."

Am Donnerstag hatte die Bremer Staatsanwaltschaft bekannt gemacht, dass sie in der Affäre Anklage beim Landgericht erhoben hat. Die Vorwürfe richten sich gegen die beiden Anwälte sowie die ehemalige Leiterin der Bremer Bamf-Außenstelle, Ulrike B. Ihnen wird unter anderem "Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung" oder Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft spricht von 121 Straftaten. Alle drei bestreiten die Vorwürfe.

Das Verfahren gegen einen Dolmetscher, der ebenfalls ins Visier der Ermittler geraten war, wurde nach SPIEGEL-Informationen inzwischen eingestellt.