»Meine politische Karriere ist zu Ende«

Die Grünen waren bei der Bürgerschaftswahl auf 11,9 Prozent der Stimmen abgesackt und haben 5,5 Prozentpunkte verloren. »Ich übernehme die Verantwortung für dieses schlechte Ergebnis«, sagte Schaefer. Zugleich machte sie aber auch die Kritik an am Umgang von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit der Vetternwirtschaft in seinem Ministerium für das schlechte Abschneiden mitverantwortlich. »Das war es aber natürlich nicht allein«, so Schaefer vorab zum »Weserkurier« , »auch ich habe handwerkliche Fehler gemacht. Meine politische Karriere ist zu Ende.«