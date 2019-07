Bei einem außerordentlichen Parteitag haben die Delegierten der Bremer Linkspartei für eine rot-grün-rote Regierungskoalition gestimmt. Eine deutliche Mehrheit stimmte für die rund 140 Seiten lange Vereinbarung, auf den sich die Unterhändler von SPD, Grünen und Linken Anfang der Woche verständigt hatten.

Gefällt ist die Entscheidung damit aber noch nicht. Ab Samstag werden bis zum 22. Juli die rund 620 Mitglieder im Landesverband der Linken befragt, ob sie dem Koalitionsvertrag zustimmen. Das Ergebnis ist bindend. Schwerpunkte der Vereinbarung sind die Bereiche Bildung, Verkehr und Klimaschutz.

Auf dem Parteitag gab aber auch deutliche Kritik von Abgeordneten, etwa am Bekenntnis der Linkspartei zur Schuldenbremse. Kredite für nötige Investitionen in Bildung, Gesundheit und Soziales seien so nicht möglich.

Fraktionschefin will für Koalitionsvertrag kämpfen

Fraktionschefin Kristina Vogt zeigte sich dennoch zufrieden. "Wir haben in diesem Koalitionsvertrag eine deutliche Handschrift hinterlassen", sagte sie. "Wir wollen ihn auch umsetzen und wir werden auch hart dafür kämpfen." Auch die Landessprecherin Cornelia Barth war bei den Delegierten um Zustimmung. "Ich finde, wir haben einen Auftrag", sagte sie. "Ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

In dem rund 140 Seiten langen Koalitionsvertrag vereinbarten SPD, Grüne und Linke, wie die Ressorts verteilt werden sollen. Demnach stellt die SPD den Präsidenten des Senats, der auch Bürgermeister ist, und drei weitere Senatoren. Die Grünen können drei und die Linken zwei Senatsposten besetzen. Vogt wurde als Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa und die Abgeordnete Claudia Bernhard als Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz nominiert.

Alle Senatorinnen und Senatoren müssen von der Bürgerschaft gewählt werden. Als Bürgermeister nominierte die SPD seinen Landesvorstand Andreas Bovenschulte als Nachfolger von Carsten Sieling, der auf seine Wiederwahl verzichtet.