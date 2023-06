Kinderbetreuung und Bildung: Der neue Senat will jedem Kind in Bremen einen Kitaplatz anzubieten. Für Kinder mit Sprachförderbedarf soll ein Kitabesuch im letzten Jahr vor der Einschulung verpflichtend werden. In Grundschulen wird die Doppelbesetzung von Klassen mit Lehrkräften massiv ausgeweitet, um Grundkompetenzen zu vermitteln. Begonnen wird in ersten Klassen in sozialen Brennpunkten.