SPD, Grüne und Linkspartei in Bremen haben sich darauf geeinigt, ihre Koalition für die kommenden vier Jahre fortzusetzen. Die Verhandlungen seien nach fast vier Wochen erfolgreich abgeschlossen worden, sagte SPD-Landesgeschäftsführer Roland Pahl am Sonntag. Der Koalitionsvertrag muss noch von den Parteigremien gebilligt werden. Aus Parteikreisen hieß es, dass der Koalitionsvertrag am Montag um elf Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll. Am kommenden Wochenende stehen dann die Beschlüsse der Landesparteitage an. Anfang Juli soll der Senat gewählt werden.