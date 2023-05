Sowohl in einer am Freitag veröffentlichten Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF als auch in einer Umfrage des Instituts Infratest dimap für die ARD vom Vortag liegen SPD und CDU bei 30 beziehungsweise 27 Prozent. Die Grünen kommen in beiden Erhebungen auf 13 Prozent. Die Linke sieht die ZDF-Umfrage bei neun Prozent, während es in der ARD-Erhebung zehn Prozent sind. Die FDP liegt in beiden Umfragen bei sechs Prozent.