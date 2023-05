»Das ist schon ein enttäuschendes und bitteres Ergebnis«, kommentierte Grünen-Spitzenkandidatin Maike Schaefer das schwache Abschneiden ihrer Partei. Es gelte zu prüfen, was zu dem Ergebnis geführt habe und welche Rolle etwa die Bundespartei im Wahlkampf gespielt habe. »Sie können mir glauben, dass ich für mich analysieren werde, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen«, sagte Schaefer. »Wir hatten keinen positiven Rückenwind vom Bund«, ergänzte sie im ZDF.