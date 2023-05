Bovenschulte hält sich alle Optionen offen

Bislang führt Bovenschulte seit 2019 eine in Westdeutschland einmalige Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei. Mit wem Bovenschulte künftig weiterregieren will, ließ er am Abend offen. »Wir wollen am Ende mit den demokratischen Parteien sprechen«, sagte der Sozialdemokrat. Das bisherige Bündnis aus SPD, Grünen und Linkspartei habe eine gute Arbeit geleistet. Bovenschulte sagte, er könne sich eine Fortsetzung dieser Koalition vorstellen. Er wolle aber auch mit der CDU sprechen.