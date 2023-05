Rechtspopulistische Partei »Bürger in Wut« nach vollständiger Auszählung zweitstärkste Kraft in Bremerhaven

Insgesamt bekamen sie fast jede zehnte Stimme bei der Bürgerschaftswahl in Bremen – am erfolgreichsten aber waren die »Bürger in Wut« in Bremerhaven. Dort liegen sie nun sogar vor der CDU.