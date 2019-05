Hochrechnung zur Bremenwahl SPD stürzt ab - CDU zieht erstmals seit Jahrzehnten vorbei

Die CDU ist bei der Bürgerschaftswahl in Bremen stärkste Kraft geworden. Ihr Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder liegt damit vor dem SPD-Kandidaten und amtierenden Regierungschef Carsten Sieling. Die SPD erzielte ein historisch schlechtes Ergebnis. Erstmals in der Nachkriegsgeschichte verloren die Sozialdemokraten ihre Stellung als stärkste Partei in Bremen und Bremerhaven.

Nach einer amtlichen Hochrechnung des Wahlleiters kommt die CDU auf 25,5 Prozent. Die SPD erzielte 23,6 Prozent, die Grünen 17,6 Prozent. Die FDP liegt demnach bei 5,3 Prozent, die Linke bei 10,1 Prozent und die AfD bei 5,9 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag laut Infratest dimap bei 66 Prozent - deutlich über der Bürgerschaftswahl 2015 (50 Prozent).

Meyer-Heder, ein 58-jähriger Softwareunternehmer und Newcomer, hatte nach der Wahl von einem klaren Regierungsauftrag gesprochen. "Zum ersten Mal habt ihr gesagt: Die CDU soll's machen", sagte er mit Blick auf die Wahlbürger, und: "Ich will Bürgermeister werden."

Der aktuelle SPD-Bürgermeister Sieling lehnte in einer ersten Reaktion auf die Prognosen früher am Abend persönliche Konsequenzen ab. Bremen habe eine schwierige Phase hinter sich, weil das Land seine Finanzen in Ordnung bringen müsse, sagte er. "Wir haben den Menschen einiges zumuten müssen." Ein Bürgermeister, der diese Konsolidierungsphase habe verantworten müssen, "der bekommt natürlich auch als Person die Kritik".

Insgesamt waren etwa 482.000 Bürger im Land Bremen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben und über die Zusammensetzung der neuen Bürgerschaft zu entscheiden. Auch Jugendliche ab 16 Jahren durften mit abstimmen.

Im kleinsten Bundesland hängt jetzt alles von den Grünen ab. Wer sie für ein Bündnis gewinnen kann, dürfte Regierungschef werden. Der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck hatte, bezogen auf die Prognosen, das starke Ergebnis bei der Bremer Bürgerschaftswahl als "Regierungsauftrag ohne Frage" bezeichnet.

Bei der Bürgerschaftswahl im Jahr 2015 hatte die SPD 32,8 Prozent geholt und kam damit auf 30 Sitze im Parlament. Es folgten die CDU mit 22,4 Prozent (19 Sitze) und die Grünen mit 15,1 Prozent (12 Sitze). Die Linke kam auf 9,5 Prozent (8 Sitze), die FDP auf 6,6 Prozent (7 Sitze), die AfD auf 5,5 Prozent (1 Sitz) und die Bürger in Wut auf 3,2 Prozent (3 Sitze). Außerdem gibt es drei weitere Abgeordnete, die fraktions- oder parteilos sind.