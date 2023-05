Esken: Ergebnis der Bürger in Wut »muss uns natürlich beunruhigen«

Die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken äußerte sich besorgt über den Erfolg der rechtspopulistischen Wählervereinigung Bürger in Wut (BiW). »Dass schon alleine mit so einer Überschrift, mit so einem Begriff eine Wählervereinigung solche Ergebnisse erzielen kann, muss uns natürlich beunruhigen«, sagte Esken im Deutschlandfunk. Die rechtspopulistischen BiW profitierten davon, dass die AfD nicht zugelassen war, weil sie zwei konkurrierende Wahllisten eingereicht hatte.

Bovenschulte will den Bürgern in Wut begegnen, indem er das Bedürfnis nach Sicherheit noch stärker berücksichtigt. »Damit meine ich nicht nur innere Sicherheit und Ordnung, sondern vor allem auch die Frage der sozialen Sicherheit, dass man sich aufgehoben fühlt in der Gesellschaft«, sagte er am Tag nach der Wahl.