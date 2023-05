Die Schmach ist getilgt: Die SPD ist in Bremen wieder stärkste Partei. Bei der Wahl zur Bürgerschaft haben die Sozialdemokraten ihr historisch schlechtes Ergebnis von 2019 deutlich verbessert und verzeichnen ein Plus von rund fünf Prozentpunkten. Noch größere Zugewinne (rund sieben Prozentpunkte) schafft die rechtspopulistische Partei Bürger in Wut. Sie erzielte ein zweistelliges Ergebnis – wohl auch, weil die AfD in Bremen aufgrund interner Querelen nicht kandidieren durfte.