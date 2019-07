Mit großer Mehrheit Bremer SPD beschließt Koalitionsvertrag für Rot-Grün-Rot

Die Bremer SPD hat bei einem Landesparteitag die geplante Koalition mit Grünen und Linken mit großer Mehrheit gebilligt. "Nach intensiver Debatte wurde der Koalitionsvertrag einstimmig bei vier Enthaltungen beschlossen", teilte die Partei auf Twitter mit. Anschließend wurde der bisherige Fraktionschef in der Bürgerschaft, Andreas Bovenschulte, als künftiger Erster Bürgermeister nominiert. Er erhielt 140 von 146 abgegebenen Stimmen. Es gab drei Nein-Stimmen und drei Enthaltungen. Das waren 95,9 Prozent Zustimmung.

Bovenschulte soll auf Carsten Sieling (SPD) folgen, der als Konsequenz aus dem schlechten Ergebnis bei der Bürgerschaftswahl Ende Mai auf eine zweite Amtszeit verzichtet. Die SPD in Bremen hatte bei der Bürgerschaftswahl am 26. Mai ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren, stärkste Kraft wurde die CDU. Zuvor war die SPD in der Hansestadt immer die stärkste politische Kraft.

Bürgerschaftswahl Bremen 2019 Amtliches Endergebnis Gesamtstimmenergebnis Anteile in Prozent SPD 24,9 -7,9 CDU 26,7 +4,3 Grüne 17,4 +2,3 Die Linke 11,3 +1,8 FDP 6 -0,6 AfD 6,1 +0,6 Quelle: Landeswahlleitung Ergebnisse im Detail

"Es braucht eine personelle Neuaufstellung an der Spitze des Senats, und die muss jetzt erfolgen", hatte Sieling seinen Rückzug begründet. "Deshalb möchte ich den Weg frei machen und hab mich entschieden, für das Amt des Bürgermeisters nicht erneut zur Verfügung zu stehen."

Sieling hatte bei seiner Erklärung vor der Bremer Presse betont, er habe alles in seiner Macht Stehende getan, um die von der SPD angestrebte Koalition zum Leben zu bringen und dafür zu sorgen, dass Bremen ein progressives Mitte-links-Bündnis bekomme. "Wenn ich auf den Koalitionsvertrag blicke, kann ich nur sagen: Es hat sich gelohnt", sagte Sieling.

Die rot-grün-rote Koalition sei eine riesige Chance für Bremen, Bremerhaven und die SPD, sagte auch Bürgermeister-Kandidat Bovenschulte. "Aber diese Chance müssen wir jetzt auch nutzen, denn eine weitere, die werden wir nicht mehr kriegen."

Auch die Bremer Grünen befassten sich am Samstag auf einem Parteitag mit dem Bündnis. Bei der Linken hatte bereits am Donnerstag ein Landesparteitag die künftige Koalition mehrheitlich gebilligt; nun schließt sich noch ein Mitgliederentscheid an.

Sollte die rot-grün-rote Regierung wie geplant zustande kommen, wäre es die erste Koalition der drei Parteien in einem westdeutschen Bundesland.