"Quadratur des Kreises" Merkel sieht Bewegung bei Brexit-Gesprächen - Ausgang unklar

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Angela Merkel hat sich in einer Regierungserklärung zum Stand der Brexit-Verhandlungen geäußert: Eine "gute Lösung" bei den Brexit-Verhandlungen gleiche "der Quadratur des Kreises", sagte sie im Bundestag. Zwar habe es in den vergangenen Tagen "viel Bewegung gegeben", sagte sie. "Aber wir sind noch nicht am Ziel".

Sie könne aber noch nicht vorhersagen, wie der EU-Gipfel am heutigen Donnerstag und dem morgigen Freitag ausgehen werde. Ein Abkommen über einen geregelten Austritt der Briten aus der EU könne, wenn nötig, auch auf einem Sondergipfel beschlossen werden.

Am Mittwochabend war es den Brexit-Unterhändlern gelungen, die ausstehenden offenen Fragen auf ein Minimum zu schrumpfen. Eine endgültige Einigung konnte in Brüssel allerdings noch nicht erzielt werden.

Alastair Grant/REUTERS Großbritanniens Premierminister Johnson

Merkel bekräftigte die Position der EU, dass eine harte Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland verhindert werden müsse. "Wir werden nicht zulassen, dass auf der irischen Insel durch eine harte Grenze wieder Hass und Gewalt aufflammen können", sagte sie.

Offene Fragen gebe es noch in Hinblick auf die künftige Zollregelung an der inner-irischen Grenze, sagte Merkel. Dafür seien "praktikable realistische Lösungen" erforderlich (mehr dazu lesen Sie hier).

Premierminister Boris Johnson will sein Land zu Halloween, am 31. Oktober, aus der Staatengemeinschaft führen. Wiederholt hatte er Brüssel mit einem ungeregelten Brexit gedroht. Für den Fall hatten Experten chaotische Verhältnisse für die Wirtschaft und andere Lebensbereiche vorhergesagt.

Seit Tagen verhandelten beide Seiten über Änderungen an dem Austrittsvertrag, den die frühere Premierministerin Theresa May 2018 noch mit Brüssel vereinbart hatte. Ihr Nachfolger Johnson verlangte Änderungen, weil er eine zu enge Bindung an die EU befürchtete. Streitpunkt war vor allem die enthaltene Garantieklausel für eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland, der sogenannte Backstop. Johnson wollte ihn unbedingt streichen.