Das Thema des Tages: Ein Land ringt um seine Demokratie

Es war ein dramatischer Tag - selbst für das polarisierte Großbritannien: Bei ihrem ersten Zusammentreffen nach der Sommerpause bewiesen die Parlamentarier gestern, dass sie sich ihrem Premier Boris Johnson nicht kampflos ergeben, berichtet mein Kollege Georg Fahrion aus London.

Zunächst liefen 21 Mitglieder von Johnsons Tory-Fraktion zu einer "Rebellenallianz" über, die einen Brexit ohne Abkommen am 31.Oktober verbieten will. Dann entschieden Opposition und rebellische Tory-Mitglieder mit einfacher Mehrheit, die Tagesordnung für diesen Mittwoch zu ändern.

Heute schließlich könnten sie ein Gesetz auf den Weg bringen, das Johnson die Hände beim Brexit bindet und ihn am ungeregelten Austritt hindert. Die Zeit dafür drängt, erklärt Nicolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik im Video: Das Anti-No-Deal-Gesetz muss noch vor dem 9. September das Oberhaus passieren. Dann geht das Parlament nämlich in die von Johnson verordnete Zwangspause.

NEIL HALL/EPA-EFE/REX Demonstration vor dem Parlament in London

Für den Fall, dass dieses Gesetz verabschiedet wird, will Johnson Neuwahlen für den 15.Oktober auf den Weg bringen. Denen müsste das Parlament allerdings erst mal mit einer Zweidrittelmehrheit zustimmen. Die Entwicklungen des Tages können Sie hier nachlesen.

"Wann fing das Chaos eigentlich an?", fragt sich mein Kollege Christoph Scheuermann. Mit der Ernennung von Boris Johnson? Mit dem Ausgang des Brexit-Referendums? Mit der Ankündigung einer Abstimmung über den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union durch den damaligen Premier David Cameron? "Alles stimmt", schreibt Scheuermann. Der Brexit hat einen Keil in die Parteien getrieben. Sie bilden nicht mehr das Volk ab. Das Chaos lähmt stattdessen das Parlament. Oder ist die Debatte, die ein Publikum live mitverfolgen kann, doch "eine Sternstunde der Demokratie?"

Den Look des Tages trägt Ariana Grande

U.S. Dist. Court C.D. Cal./ REUTERS Ein Model posiert für die Kleiderfirma Forever 21 auf Instagram - daneben Bilder von Ariana Grande

Wer ihn nachkaufen will, geht am besten zur Modekette Forever 21. Dem Popstar gefällt das allerdings gar nicht. Deshalb verklagt Grande die Kleiderfirma auf einen Schadensersatz von zehn Millionen Dollar. Das Label soll bei ihrem Video "7 Rings" abgeschaut haben - und Namen und Aussehen Grandes ohne Erlaubnis für Werbezwecke genutzt haben.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Christoph Metzelder: Der Ex-Fußballprofi steht im Verdacht, Kinderpornos verbreitet zu haben.

Andreas Gebert/dpa Der ehemalige Nationalspieler und jetzige TV-Experte Christoph Metzelder

Fünf-Sterne-Chef Di Maio soll Außenminister werden: Der parteilose Ministerpräsident Giuseppe Conte vergab den Posten an den Anführer der populistischen Bewegung.

Der parteilose Ministerpräsident Giuseppe Conte vergab den Posten an den Anführer der populistischen Bewegung. Deutscher Modefotograf Peter Lindbergh ist tot: Er machte Frauen zu Ikonen und läutete die Ära der Supermodels ein: Nun ist der Starfotograf im Alter von 74 Jahren gestorben.

Stefan Rappo/ Taschen Peter Lindbergh

Hongkongs Regierungschefin gibt den Forderungen der Demonstranten nach: Carrie Lam hat den Entwurf für das umstrittene Gesetz der Auslieferungen nach China komplett zurückgenommen.

Carrie Lam hat den Entwurf für das umstrittene Gesetz der Auslieferungen nach China komplett zurückgenommen. Großbritannien will alte Öl-Bohrinseln in der Nordsee verrotten lassen: Im Schatten des Brexits spitzt sich ein Konflikt um den Rückbau von vier Bohrinseln in der Nordsee zu.Tausende Tonnen Öl könnten ins Meer sickern.

Die AfD nennt sich "bürgerlich" - Das ist Bürgerbeleidigung: Denn AfD-Leute stehen für das genaue Gegenteil, kommentiert Nils Minkmar und erklärt, warum wir den Begriff nicht kampflos preisgeben dürfen.

Goodbye, Deutschland! Unter den 20 lebenswertesten Städten der Welt findet sich keine deutsche. Da hilft nur auswandern. Wohin? Harald Schmidt verrät es Ihnen im Video.

SPIEGEL ONLINE

Der tiefe Sturz des Christian Lindner: Der FDP-Chef wird sein Jamaika-Trauma nicht los. Die jüngsten Landtagswahlen offenbaren die strategische Falle, in die er seine Partei geführt hat.

Ist Deutschland für die Energiewende zu klein? Der Ausbau erneuerbarer Energien braucht Platz. Welche Folgen hat das für Wälder, Landwirtschaft und Grundstückspreise - und wie realistisch sind die Klimaziele?

Hans-Joachim Pfeiffer/ ZDF Angela Merkel, gespielt von Heike Reichenwallner: "Schaffen wir das?"

Was Sie tun könnten: Heute feiert die Currywurst ihren 70.Geburtstag. Ob vegan, vegetarisch, mit oder ohne Darm - holen Sie sich doch ein Würstchen auf dem Heimweg. Zu Hause könnten Sie dann wohlgenährt das ZDF-Dokudrama "Stunden der Entscheidung" gucken. Regisseur Christian Twente beleuchtet darin jenen Tag im September 2015, als die Bundeskanzlerin die Grenzen offen hielt. Nicht ganz ohne Klischees, meint mein Kollege Arno Frank. Aber sehen Sie selbst (um 20:15).

