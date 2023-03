Brief an UEFA-Präsident Aleksander Čeferin Grüne fordern EM-Ausschluss für Belarus

Belarus soll wie Russland weder an den Qualifikationsspielen noch an der EM-Endrunde 2024 teilnehmen dürfen: Das fordern Grünenabgeordnete nach SPIEGEL-Informationen in einem Brief an die Uefa.