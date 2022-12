Borrell nennt Anschuldigungen »besorgniserregend«

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nannte die Anschuldigungen gegen die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili, »besorgniserregend«. »Es handelt sich um sehr schwerwiegende Vorwürfe«, sagte er.

Die Griechin Kaili sowie drei weitere Verdächtige waren am Sonntag von den belgischen Behörden in Untersuchungshaft genommen worden. Ihnen wird »Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption« vorgeworfen. Insgesamt fanden den Angaben zufolge am Freitag 16 Durchsuchungen in Brüssel statt. Dabei habe die Polizei Datenträger und Mobiltelefone sowie Bargeld in Höhe von rund 600.000 Euro beschlagnahmt.