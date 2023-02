Beide Plakate sind Fälschungen. »Das sind keine Inhalte von uns«, sagte die Grünensprecherin Heike Köhn. In mindestens vier Städten – Hannover, Osnabrück, Göttingen und Lüneburg – wurden die gefälschten Parteiplakate aufgehängt. Zudem wurde die Homepage des Grünen-Landesverbands kopiert und um eine falsche Pressemitteilung mit angeblichen Plänen für die Verkehrspolitik ergänzt, die auch per Mail verschickt wurde. Bereits am Dienstag hatten die Grünen wegen der Aktion Strafanzeige gestellt.