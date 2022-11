Regelsätze

Der heutige Hartz-IV-Regelsatz von 449 Euro soll auf 502 Euro steigen.

Das sagt die Union: Eine Erhöhung ist wegen der stark gestiegenen Lebenshaltungskosten unstrittig. CDU und CSU hatten jedoch vorgeschlagen, die Anhebung aus dem Bürgergeld-Gesetz herauszulösen, damit die Erhöhung zum Jahreswechsel umgesetzt werden kann. Über den Rest des Gesetzes könne man dann später diskutieren.

Das sagt die Ampel: Die Regierungsparteien lehnen das ab. Sie setzt auf eine Einigung bis spätestens zum 25. November. Denn: Danach wird es eng mit einer Auszahlung zum 1. Januar 2023.

»Karenzzeit«

In den ersten zwei Jahren, der sogenannten Karenzzeit, in denen man Bürgergeld bezieht, würde der Staat die Kaltmiete oder Raten für das Eigenheim künftig in unbegrenzter Höhe übernehmen sowie grundsätzlich auch die Heizkosten in angemessener Höhe. Auch ein Umzug, wenn die Wohnung nach bisherigem Maßstab zu teuer oder groß ist, soll in der Karenzzeit nicht nötig sein.