Stellungnahmen aus den Fraktionen

Nach dem Bekanntwerden der Einigung nahmen die Fraktionen der Regierungskoalition Stellung zu dem gefundenen Kompromiss.

So äußerte sich Katja Mast, Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, optimistisch trotz der Zugeständnisse an die Union. Es gehe beim Bürgergeld nicht um eine reine Beitragserhöhung, sondern um einen Kulturwandel. Dieser bleibe trotz Änderungen bestehen. Als besonders wichtig hob Mast hervor, dass vom Vermittlungsvorrang in Arbeit abgesehen werde und dass Jugendliche in Hartz-4-Familien künftig einen deutlich höheren Anteil ihres verdienten Gelds behalten dürfen. »Das sind große Punkte für uns, die weiterhin so bleiben«, so Mast.