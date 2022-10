Das Bürgergeld soll die bisherige Grundsicherung Hartz IV ablösen. Die Ampelkoalition will höhere Regelsätze, weniger Sanktionen und deutlich höhere Schonvermögen umsetzen.

Der Bundesrat hatte die Ampel-Regierung nach Beratungen am Freitag zu Nachbesserungen aufgefordert. Der Bundestag will sich am 10. November in zweiter und dritter Lesung mit dem Gesetz befassen. Danach ist der Bundesrat wieder am Zug.

Die SPD mahnte im Streit mit der Union konstruktive Gespräche an. »Das Bürgergeld ist eine der größten Weiterbildungsoffensiven, die dieses Land gesehen hat«, sagte die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion im Bundestag, Katja Mast, der »Rheinischen Post« (Montag). Sie erwarte daher »konstruktive Gespräche aller Beteiligten, damit das Bürgergeld zum neuen Jahr starten kann«.