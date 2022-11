Söder fordert von Klingbeil Entschuldigung

Im Vorfeld der Abstimmung war ein heftiger Streit zwischen der Union und den Ampelparteien entbrannt. FDP-Fraktionschef Christian Dürr hatte gegenüber dem SPIEGEL der Union vorgeworfen, Fake News zu verbreiten. Auch SPD-Chef Lars Klingbeil hatte sich in den vergangenen Tagen ähnlich geäußert, woraufhin der CSU-Vorsitzende Markus Söder eine Entschuldigung forderte: »Herr Klingbeil sollte sich eigentlich rasch entschuldigen für so eine schwere Entgleisung«, sagte Söder am Sonntag in der ARD-Sendung »Bericht aus Berlin«. »Denn am Ende führt es nur dazu, dass die SPD sich isoliert in der Bevölkerung und im demokratischen Prozess.« Man solle wieder »zurückkehren zu vernünftigen Argumenten«.