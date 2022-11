Vor der Bundesratssitzung zum Bürgergeld hat CDU-Chef Friedrich Merz die Kritik an den Plänen bekräftigt und sich mit Blick auf einen möglichen Kompromiss mit der Ampelkoalition skeptisch gezeigt. »Die Bundesregierung vollzieht mit diesem Gesetz einen vollständigen Systemwechsel in der Arbeitsmarktpolitik. Da sind Kompromisse schwierig«, sagte er der »Welt am Sonntag« auf die Frage, wie Lösungen im gemeinsamen Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat aussehen könnten.