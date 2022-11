Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gilt nicht gerade als Fan sozialer Wohltaten – doch das geplante Bürgergeld der Ampelkoalition verteidigt er nun mit deutlichen Worten gegen Kritik: »Vor allem beim Schonvermögen rate ich ab, in einen Schäbigkeitswettbewerb einzutreten«, sagte Lindner der »Welt am Sonntag« in Richtung der Union, die das Vorhaben im Bundesrat zu blockieren droht.