Am kommenden Mittwoch soll der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag einen Kompromiss beim Bürgergeld finden. Am vergangenen Montag hatte der Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) im Bundesrat wegen des Widerstands der Länder mit Regierungsbeteiligung der Union keine Mehrheit bekommen. Die Pläne der Regierung für das Bürgergeld sehen unter anderem eine Erhöhung des Regelsatzes von 449 Euro für Alleinstehende auf 502 Euro vor. Arbeitslose sollen zudem künftig weniger durch einen angedrohten Leistungsentzug – also Sanktionen – unter Druck gesetzt und dafür bei Weiterbildungsmaßnahmen stärker unterstützt werden. Zudem sollen Vorgaben zur erlaubten Vermögenshöhe und zur Wohnungsgröße bei Leistungsbeziehern in den ersten zwei Jahren des Bezugs gelockert werden.