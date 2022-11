»Wir sind in den Positionen noch sehr weit auseinander«

Im Bundesrat fand der Entwurf wegen des Widerstands der Union keine Mehrheit, nachdem er im Bundestag bereits beschlossen worden war. Der Streit soll nun nach Angaben des Bundesrats in einer abendlichen Sitzung des Vermittlungsausschusses am Mittwoch gelöst werden. Nach dem Willen der Bundesregierung soll die Länderkammer am Freitag abschließend über das Bürgergeld-Gesetz beraten.

Ob es zu einer Einigung kommt, ist noch unklar. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hatte zuletzt »grundlegende Korrekturen« angemahnt, bevor die Union einer solchen Reform zustimmen könne. CDU-Generalsekretär Mario Czaja sagte dem »Reutlinger General-Anzeiger«: »Wir sind in den Positionen noch sehr weit auseinander.«