Zuletzt war für eine Kompromisslösung die Zeit knapp geworden: Damit die Änderungen zum Jahreswechsel wirksam werden können, war laut der Bundesagentur für Arbeit eine Einigung bis zum Ende des Monats notwendig.

Am Dienstag hatten Ampel und Union dann einen Durchbruch bei den Verhandlungen verkündet. Die Regierung war dabei auf zentrale Forderungen von CDU und CSU eingegangen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lobte die Kompromisslösung am Mittwoch in der Generaldebatte im Bundestag: »Ich bin froh, dass wir hierzu eine einvernehmliche Lösung gefunden haben – eine gute übrigens.«