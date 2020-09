Bürgermeister-Stichwahlen in NRW SPD verteidigt Dortmund, CDU erobert Düsseldorfer Rathaus

Dortmund ist die "Herzkammer der Sozialdemokratie". Doch in diesem Jahr wurde es mit dem Bürgermeisteramt in der Stichwahl ziemlich knapp. Die CDU feierte in der Landeshauptstadt, die Grünen in Wuppertal und Aachen.