Kontrollsystem »auch an anderen Binnengrenzen Deutschlands«?

Demnach sollen »grenzpolizeiliche Maßnahmen« an den deutschen Schengen-Binnengrenzen fortgesetzt werden. Kontrollen an der österreichischen Grenze sollen verlängert werden, Schleierfahndung an allen Grenzen fortgeführt und gegebenenfalls intensiviert werden. Laut einem Aktionsplan soll es gemeinsame Kontrollen in Schweizer Zügen und an der Grenze geben. Und darüber hinaus soll das Kontrollsystem, das bislang für die österreichische Grenze gilt, lageabhängig »auch an anderen Binnengrenzen Deutschlands« etabliert werden.

Das Papier ist datiert auf Montagnacht, 23.45 Uhr. Bis die Beratungen von Bund und Ländern am morgigen Mittwoch beginnen, sind noch Änderungen möglich – und eventuell ergeben sich während der Beratungen weitere Vorschläge.