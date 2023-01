Für die geplante große Krankenhausreform soll nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bis zur Sommerpause ein erster Gesetzentwurf vorgelegt werden. Das kündigte der SPD-Politiker am Donnerstag nach Beratungen mit den Gesundheitsministerinnen und -ministern der Länder sowie Experten der Koalitionsfraktionen an. Er wolle ein gemeinsames Vorgehen mit den Bundesländern, »so, dass man nachher eine Reform hat, an der alle mitgearbeitet haben«.