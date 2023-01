Die Zahl der Menschen, die in Deutschland Asyl beantragen, ist 2022 erneut angestiegen. Zwischen Anfang Januar und Ende Dezember stellten demnach 217.774 Menschen in Deutschland Erstanträge auf Asyl. Das geht aus der am Mittwoch veröffentlichten Jahresstatistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hervor. Im Vergleich zur Zahl der Erstanträge auf Asyl im Vorjahr bedeutet dies demnach eine Zunahme um fast 47 Prozent.