Terrorgruppe DHKP-C Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen mutmaßliche türkische Extremisten

Die linksextreme Terrorgruppe DHKP-C will den türkischen Staat mittels »bewaffneten Kampfs« beseitigen, so die Behörde in Karlsruhe. Nun hat sie Anklage gegen drei mutmaßliche Mitglieder erhoben.