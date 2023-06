Das weitere Vorgehen im Bevölkerungsschutz will der Bund nun mit den Bundesländern klären. Aussagen zu konkreten Plänen und Kosten seien erst anschließend möglich, hieß es von Seiten des Bundesinnenministeriums. Zur Hochzeit des Kalten Krieges gab es in der Bundesrepublik rund 2000 Schutzräume mit geschätzt 2,3 Millionen Plätzen, so die »Wirtschaftswoche«. Zahlen für Schutzbauten in der DDR seien unbekannt.