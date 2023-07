Unter jedem Dach ein Ach: Mich erinnert das an den Anfang der Nullerjahre, nur ohne die damals fünf Millionen Arbeitslose, was natürlich eine gute Sache ist, obschon nicht in jeder Hinsicht. Mit der Hälfte von fünf Millionen hat man sich regierungs- und amtsseitig heute einfach abgefunden, es ist wie damals mit den Menschen in der sogenannten Sozialhilfe: Sie sind in der Statistik, aber aus dem Sinn, das ist bequem. Ob diese Arbeitslosen gerade in den Firmen und Läden dringend gebraucht werden oder nicht, tja, interessiert das überhaupt noch jemanden, oder ist der Arbeitsminister vor Stolz über das (wievielte?) Fachkräfteeinwanderungerleichterungsgesetz einfach geplatzt?