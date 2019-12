5143 Tage im Amt Merkel zieht mit Adenauer gleich

Der 22.12. ist in diesem Jahr auch ein historisches Datum: An diesem vierten Advent ist Angela Merkel (CDU) genauso lange im Amt wie einst Konrad Adenauer (CDU). Der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland regierte vom 15. September 1949 bis zum 15. Oktober 1963. Merkel ist seit dem 22. November 2005 Bundeskanzlerin - und damit an diesem Sonntag seit 5143 Tagen im Amt.

Länger als die beiden blieb bisher nur Helmut Kohl (CDU) auf dem Posten: Der "Kanzler der Einheit" brachte es zwischen dem 1. Oktober 1982 und dem 26. Oktober 1998 auf genau 5869 Tage als Regierungschef. Kohl wird damit voraussichtlich auf absehbare Zeit auch Rekordhalter bleiben: Merkel müsste, um ihn einzuholen, noch 726 weitere Tage regieren, also bis zum 17. Dezember 2021.

Merkel hatte im Herbst vor einem Jahr aber klar gesagt: "Diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Bundestagswahl 2021 werde ich nicht wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten und auch nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren."

Die nächste Bundestagswahl - sollte die Große Koalition so lange halten - muss spätestens am 24. Oktober 2021 stattfinden. Kohls Rekord könnte von Merkel nur gebrochen werden, wenn sie nach dieser Wahl noch lange geschäftsführend im Amt bleiben müsste - etwa, weil sich Koalitionsverhandlungen lange hinziehen.